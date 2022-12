Die Lambertuskirche erstrahlt beim Kinder-Weihnachtszauber im weihnachtlichen Glanz. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Tanzen, schminken, vorlesen, basteln und singen Zauberhaft: Weihnachtsmarkt in Ostercappeln speziell für Kinder Von Getrud Premke | 11.12.2022, 13:31 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Ostercappeln öffnete mit dem Kinder-Weihnachtszauber seine Tore. Das besondere Angebot am Samstagnachmittag richtete sich speziell an die Kinder