Seit 20 Jahren in Betrieb: der Windpark in Schwagstorf. Archivfoto: Oliver Krato

Was auf der Fläche geplant ist Ziel: Mehr Energie aus weniger Anlagen im Windpark Schwagstorf Von Rainer Westendorf | 22.03.2023, 15:29 Uhr

Die zwölf Windenergieanlagen in Schwagstorf, die seit 20 Jahren in Betrieb sind, sollen durch neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Die EnBW Windkraftprojekte GmbH möchte ein sogenanntes Repowering durchführen. Was genau ist geplant?