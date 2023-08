Die Alarmierung lautete „Feuer Gebäude mit starker Rauchentwicklung“. Es sollte im Strohlager in der Maschinenhalle auf einem Hof in der Osterfeldstraße in Schwagstorf brennen. Die Feuerwehren Schwagstorf und Venne wurden alarmiert. Kurz darauf auch die Wehren Ostercappeln und Hitzhausen.

Vom Alarm bis zum Eintreffen

Von der Alarmierung bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vergingen noch einige Minuten. „Acht Minuten“, stellte eine Zuschauerin fest. Gemeindebrandmeister Olaf Meyer erklärte den Eingeladenen aus Rat und Verwaltung sowie der Jugendfeuer währenddessen: „Gerade sind die Feuerwehrleute auf dem Weg zum jeweiligen Feuerwehrhaus.“ Und dann: „Aus Schwagstorf haben zwei Fahrzeuge bereits Ausfahrt gemeldet.“

Dass es sich um eine Übung handelt, wussten die Frauen und Männer erst beim Eintreffen an der Einsatzstelle. Die Jugendfeuerwehr war nämlich schon da und die zuvor gemeldeten Rauchentwicklung blieb aus.

Meyer und der Einsatzleiter Markus Molitor (Ortsbrandmeister Schwagstorf) haben die Übung – die erste seit 2019 – ausgearbeitet. Molitor koordinierte während des Einsatzes die rund 70 Feuerwehrleute. Unterteilt war die Übung in drei Abschnitte.

Die Abschnittsführungskräfte waren sichtlich erleichtert, dass es sich „nur" um eine Übung handelte. Foto: Björn Raube

Lagebesprechung. Foto: Björn Raube

Einsatzabschnitt 1: Das Strohlager

Der Abschnittsleiter koordinierte die Feuerwehr Schwagstorf. Es standen vorrangig die Brandbekämpfung des Strohlagers mittels Löschgruppenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug unter Atemschutzeinsatz sowie die Wasserversorgung zum Wasserfaltbehälter von Venne im Vordergrund.

Der Wasserfaltbehälter wird eingesetzt. Foto: Björn Raube

Einsatzabschnitt 2: Die Wasserversorgung

Mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einem Logistikfahrzeug unterstützte die Feuerwehr Venne die Feuerwehr Schwagstorf. Hierzu gehörte der Aufbau der Faltbehälter sowie der gesamten Wasserversorgung. Später wurde der Wassertransport mittels Tanklöschfahrzeug im Pendelverkehr zusätzlich sichergestellt.

Hierfür fuhren die Feuerwehrfahrzeuge zu entfernt liegenden Hydranten, befüllten ihre Wassertanks, fuhren zurück und entleerten das Wasser in die Faltbehälter. Aus diesem Behältnis wurde dann das Löschwasser entnommen.

Auch hier wird die Schlauchleitung verlegt. Foto: Björn Raube

Einsatzabschnitt 3: Ein brennendes Feld

Olaf Meyer musste beim dritten Einsatzabschnitt ein wenig schmunzeln: Denn aufgrund des vorherigen Regens sei ein Vegetationsbrand auf einem Feld eher weniger glaubhaft. Hier kam die Feuerwehr Hitzhausen zum Einsatz. Mit ihrem Tanklöschfahrzeug löschten sie den vermeintlichen Flächenbrand. Unterstützung erhielten sie von Einsatztrupps an den Schlauchleitungen.

Dieser Rucksack kommt insbesondere bei Flächen- und Moorbränden zum Einatz. Foto: Björn Raube

Es war zwar nass vom Regen. Ein Vegetationsbrand gehörte dennoch zum Szenario der Übung. Foto: Björn Raube

Wozu genau die Feuerwehr übt

Im Vordergrund dieser Übungen standen die Einsatzabschnittsbildung, die Einsatzführung mit Führungshilfs- und Kommunikationsmitteln, Vegetationsbrandbekämpfung, Pendelverkehr und der Aufbau von Faltbehältern. Diese Ziele sind im „Drehbuch“ der Alarmübung verankert.

Viola Meyer kontrolliert den Druck der Atemschutzgeräteträger. Die Jugendfeuerwehr schaut ihr zu. Foto: Björn Raube

Zuschauer hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese reichten von der Belastbarkeit eines Einsatzleiters bis hin zu bestimmten Einsatztaktiken. „Erkennen und sagen, wenn es nicht mehr geht“, beantwortete Molitor die Frage zur Belastbarkeit.