Bilanz der Wittlager Saison Hitzhausen II steigt im zweiten Anlauf in die Tischtennis-Kreisliga auf Von Edeltraut Menke | 20.05.2023, 06:03 Uhr

Die Tischtennis-Saison ist beendet. Das herausragende Ereignis aus Wittlager Sicht: der Aufstieg der Venner Frauen in die Landesliga. Doch auch andere Mannschaften konnten feiern. So lief es für die Altkreis-Teams in den verschiedenen Ligen – ein Rückblick.