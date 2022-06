Bleibt dem Reitsport und dem Reit- und Fahrverein Venne weiterhin verbunden: der langjährige Vorsitzende Hergen Wißmann – hier mit „Sucky“. FOTO: Heike Dierks Arbeit mit Pferden als gute Schule Das hat Hergen Wißmann in 30 Jahren als Vorsitzender des Reitvereins Venne erlebt Von Heike Dierks | 15.06.2022, 14:08 Uhr

Hergen Wißmann war 30 Jahre lang Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Venne. Kürzlich hat der 54-Jährige das Amt an Marko Keisker übergeben. Im Gespräch sagt der Venner, was er in seiner Amtszeit erlebt und weswegen er sich nie als klassischen Vorsitzenden gesehen hat.