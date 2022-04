Default Bild FOTO: Archiv Heimatverein Schwagstorf lädt ein Dorfmuseum ist Sonntag geöffnet Von PM. | 03.08.2011, 13:17 Uhr

Der Heimatverein Schwagstorf öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr – somit auch am 7. August – das Museum im Schulgebäude an der Mühlenstraße.