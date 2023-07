Georg Jäger hat hier ein Eisen im Feuer. Foto: Gertrud Premke up-down up-down 50 Jahre Heimat- und Wanderverein So idyllisch verlief der Handwerker– und Backtag auf der Venner Mühleninsel Von Gertrud Premke | 03.07.2023, 11:25 Uhr

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Venner Heimat- und Wandervereins wartet der Jubiläumsverein mit zusätzlichen Veranstaltungen auf. An jedem ersten Sonntag im Monat werden noch bis September Handwerker– und Backtage angeboten. Und so lief es am vergangenen Sonntag.