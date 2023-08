Aus Anlass des Jubiläums fand am Sonntag im Mühlenkotten auf der Mühleninsel eine Festveranstaltung statt, die von der Gruppe „Folk Venner“ musikalisch umrahmt wurde. Reinhard Wolff, Vorsitzender des Heimat- und Wandervereins, begrüßte insbesondere die Ehrenvorsitzenden Werner Lüssenheide und Erich Möhlmeyer, Ehrenortsbürgermeister Jürgen Gahbler sowie die anwesenden Gründungsmitglieder.

Die „Folk Venner" untermahlten die Jubiläumsfeier im Mühlenkotten.

In seinem Festvortrag referierte Bürgermeister Erik Ballmeyer, dessen Eltern zu den Gründungsmitgliedern gehören, zum Thema „Wo steht das Ehrenamt in der Gesellschaft?“ Ausgehend von der Frage, was eigentlich der Geist der Vereinsgründung war, beschrieb er verschiedene Aspekte des Ehrenamtes im Allgemeinen und vor Ort. Weiterhin setzte er sich mit der aktuellen Situation, der möglichen Krise des Ehrenamtes und dem Ehrenamt im Wandel auseinander.

Unbezahlbare Arbeit

Abschließend benannte er die positiven Effekte, die für die Übernahme eines Ehrenamtes sprechen und zitierte: „Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“ Er bedankte er sich bei allen Aktiven des Heimat- und Wandervereins für ihr Wirken in der Vergangenheit und in der Zukunft. Er betonte, dass der Verein Maßstäbe gesetzt habe und mit Stolz und Dankbarkeit auf die vergangenen 50 Jahre zurückblicken könne.

Der stellvertretende Ortsbürgermeister Heinz-Otto Müller gratulierte dem Verein im Namen des Ortsrates und dankte den Vereinsmitgliedern für die Zeit und die Energie, die diese in die Vereinsarbeit investieren und hiermit das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf stärken. Ohne den Verein wäre Venne um einiges ärmer.

Die Venner Mühle hat ihr Fortbestehen in der heutigen Form dem Heimat- und Wanderverein Venne zu verdanken.

Gründung im Gasthaus Linnenschmidt

Reinhard Wolff hielt sodann Rückschau auf die Zeit seit dem 27. April 1973; der Tag, an dem der Verein im Gasthaus Linnenschmidt gegründet wurde. Er hob die diversen Bauarbeiten auf der Mühleninsel (Café Pferdestall, Remise, Schmiede, Backhaus) und dabei insbesondere die Renovierung und Instandhaltung der Wassermühle, die Ausstellungen im Heimatmuseum sowie die Fertigstellung des Mühlenkottens hervor.

Die Festveranstaltung zum 50. Geburtstag des Heimat- und Wandervereins wurde im Mühlenkotten gefeiert. Den Festvortrag hielt Erik Ballmeyer (stehend).

Im Mittelpunkt steht das dörfliche Miteinander

Bis heute biete der Verein bei alljährlichen Veranstaltungen wie dem privaten Flohmarkt, dem Dorfmarkt sowie dem Weihnachtsmarkt Gelegenheit zum dörflichen Miteinander. Insgesamt könne der Verein auf 50 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Sein besonderer Dank galt den Teams der Mühleninsel, des Cafés Pferdestall, des Bauerngartens, der Volkstanzgruppe, Jürgen Eberhard Niewedde und Katharina von Kurzynski sowie den Vorstandsmitgliedern. Für die Zukunft äußerte er den Wunsch, dass alle Venner den Verein aktiv oder passiv unterstützen.

Eine schöne Geste: Die Gründungsmitglieder, die zur Jubiläumsfeier gekommen waren, erhielten eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Zum Abschluss übergab er allen anwesenden Gründungsmitgliedern eine Urkunde und einen Gutschein für das Café Pferdestall. Die Festveranstaltung endete mit einem Buffet und einem Umtrunk.