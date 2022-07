Ein Sessel war für Heide Macho vorbereitet, aus dem sie das Geschehen zu ihrer Verabschiedung als Venner Kindergartenleiterin verfolgen konnte. FOTO: Karin Kemper up-down up-down Eine Legende verlässt das Gelände Heide Macho ist nach 43 Jahren nicht mehr Kindergartenleiterin in Venne Von Karin Kemper | 12.07.2022, 06:11 Uhr

So etwas gibt es tatsächlich. Bei der Verabschiedung von Heide Macho als Kindergartenleiterin in Venne sorgten die Kinder für eine Überraschung. Sie setzen für „ihre Frau Macho“ die Vogelhochzeit in Szene.