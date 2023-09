In diesem Artikel erfährst Du: Was im Ghotshouse Nordhausen geboten wird.

Was der Betreiber noch sucht.

Welche Grusel-Kategorien es wann gibt.

Im Jahr 2019 verzeichnete die Betreiberfamilie Klose nach eigenen Angaben Besucherzahlen im dreistelligen Bereich. Das ist auch das Ziel in diesem Jahr. Durch die Corona-Pandemie mussten der Betreiber Christian Klose und seine Erschrecker pausieren.

Es gibt in diesem Jahr wieder einige Neuerungen.

Das erwartet die Besucher

„In dem Grusel-Labyrinth auf rund 100 Quadratmetern gibt es einige optische Täuschungen und Geistererscheinungen“, erzählt Klose. Mehr möchte er nicht über das Programm verraten.

Im Labyrinth warten Überraschungen auf die Besucher. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Das Labyrinth ist geheimnisumwoben. Aber jeder Grusel-Fan kommt auf seine Kosten.“ Auf seiner Homepage weist er auf das Pony der Familie hin, das als Einhorn verkleidet auch einen Auftritt in dem Labyrinth haben wird.

Die Vorbereitungen für die Saison

„Ab den Osterferien bereiten wir uns auf die Hauptsaison vor“, erklärt Klose. Ende September findet die Generalprobe mit sämtlichen Darstellern statt.

Dazu zählen Familienmitglieder und freiwillige Helfer. „Wir suchen immer wieder Leute, die uns unter die Arme greifen wollen“, so Klose. Vor allem sei er auf der Suche nach Technik-begeisterten Ehrenamtlern, die Lust hätten, mit ihm eine animierte Gruselshow auf die Beine zu stellen.

„Damit wir besser planen können, würden wir uns wünschen, wenn die Besucher über die Homepage Tickets bestellen“, führt Klose aus. Die Tickets werden dann automatisch mit der gewünschten Uhrzeit an die Betreiber weitergeleitet und der Besucherstrom kann so besser reguliert werden.

Wann hat das Geisterhaus geöffnet?

Das Labyrinth am Dübberort 2 hat an jedem Samstag im Oktober ( 7., 14., 21., und 28. Oktober) und an Halloween (31. Oktober) geöffnet.

Die Familie Klose unterteilt in verschiedene Grusel-Gruppen und passt dementsprechend ihre Öffnungszeiten an: