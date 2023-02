Das Unternehmen Häcker Küchen setzt auf Wachstum. Im Werk Venne soll angebaut werden. Archivfoto: Martin Nobbe up-down up-down 310 weitere Arbeitsplätze Anbauten geplant: Häcker Küchen in Venne will noch größer werden Von Rainer Westendorf | 16.02.2023, 06:04 Uhr

Seit August 2020 produziert Häcker Küchen im Werk an der B218 in Venne. Jetzt sind Erweiterungen im neuen Werk geplant, denn das Unternehmen mit Sitz in Rödinghausen setzt nach eigenen Angaben weiterhin auf Wachstum. Die Produktionskapazität soll daher ausgebaut werden. Was genau ist geplant?