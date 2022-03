Präsentation der Fundstücke. Braucht noch jemand eine Autofelge? FOTO: Rita Tiemann Aktion 2022 mit guter Beteiligung Besondere Funde beim Dorfputztag in Ostercappelner Ortsteilen Von Heidrun Mühlke | 13.03.2022, 10:39 Uhr

Die Dorfgemeinschaften in Ostercappeln sind aktiv. Das hat der Dorfputztag am Samstag in den Ortsteilen gezeigt. Die Beteiligung war gut und die Aktion hat außerdem noch eine ältere Frau aus Belm glücklich gemacht.