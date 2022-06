Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, dürfte das Vereinsgelände an der Bollenfahrtstraße in Ostercappeln-Schwagstorf nicht nur zum Mekka für die Hundefreunde werden. Nach Angaben der Veranstalter steht der Samstag ganz im Zeichen der schönsten Windhunde. Sie messen sich bei der Ausstellung um den „Landessieger Weser-Ems 2011“ Die Wahl des schönsten Windhundes der gesamten Ausstellung bildet den Höhepunkt der Veranstaltung.

Beim internationalen Rennen um den „Großen Preis von Weser-Ems“ am Sonntag zeigen die Windhunde dann Sportsgeist: Auf der Grasbahn können sich die Vierbeiner für den Grasbahncup „Goldenes Horn“ qualifizieren. Die schnellsten sechs Hunde einer Rasse werden am Ende des Rennens geehrt und erhalten Pokale.

Ebenfalls am Sonntag werden die Windhunde prämiert, die sich sowohl bei der Ausstellung dem Urteil der Richter gestellt als auch ihre Leistungsfähigkeit im Rennen bewiesen haben.

Die Ausstellung am Samstag beginnt um 10 Uhr, das Rennen am Sonntag um 9.30 Uhr. Eine Wegbeschreibung und weitere Infos gibt es auf der Homepage www.owrv.de.