Anwesen steht in Flammen Großbrand in Ostercappeln: Mehrere Feuerwehren im Einsatz Von Simone Grawe und Heinz-Jürgen Reiß | 13.08.2023, 12:03 Uhr In der Ortschaft Mönkehöfen in Ostercappeln brennt ein Fachwerkhaus. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Zu einem Großbrand im Ostercappelner Ortsteil Menkehöfen ist am späten Sonntagvormittag die Feuerwehr gerufen worden. An der Essener Straße steht ein großes Fachwerkhaus in Flammen