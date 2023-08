Ehemalige Dorfkneipe Großbrand in Ostercappeln: Fachwerkhaus brennt nieder, zwei Verletzte Von Simone Grawe und Heinz-Jürgen Reiß | 13.08.2023, 12:03 Uhr | Update vor 2 Std. In der Ortschaft Mönkehöfen in Ostercappeln ist ein Fachwerkhaus abgebrannt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Zu einem Großbrand im Ostercappelner Ortsteil Mönkehöfen ist am späten Sonntagvormittag die Feuerwehr gerufen worden. An der Essener Straße brannte ein großes Fachwerkhaus aus. Rund 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Dieser dauerte bis in die frühen Abendstunden.