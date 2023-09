In der Disco „Oller Hinnerk“ kennengelernt Herbert und Marlene Koch feiern Goldhochzeit in Venne – und Handys schlagen Alarm Von Karin Kemper | 15.09.2023, 08:02 Uhr In Venne feiern Herbert und Marlene Koch, geborene Semrau, die goldene Hochzeit. Foto: Karin Kemper up-down up-down

Was geschieht, wenn am bundesweiten Warntag in Venne die goldene Hochzeit von Herbert und Marlene Koch, geborene Semrau, gefeiert wird? Richtig: Punkt 11 Uhr, als am Donnerstag die offiziellen Gäste eintrafen, schlugen die Handys Alarm. Herbert Koch grinste: „Das geschieht uns zu Ehren.“