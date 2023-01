Glätteunfall in Ostercappeln. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auto prallt gegen Leitplanke Glätteunfall in Ostercappeln: VW-Fahrer muss ins Krankenhaus Von Heinz-Jürgen Reiß | 26.01.2023, 08:28 Uhr

Minus drei Grad und Sprühregen: Der Wetterdienst hat bereits vor einigen Tagen vor Glatteis in der Region Osnabrück gewarnt. Am frühen Donnerstagmorgen sind Rettungsdienst und Polizei gegen 5.20 Uhr zur Bremer Straße in Ostercappeln zu einem Autounfall gerufen worden.