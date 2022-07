Mühle und Mühleninsel bilden ein rustikales Museum, in dem man etwas über die Dorfgeschichte erfährt und Exponate das bäuerliche Leben veranschaulichen. Spaten und Torfsoden zeigen die Arbeit im Venner Moor. Eine Sonderausstellung von Michael Brackmann ist der Kuh gewidmet.

Über 200 Kuhobjekte aus aller Welt warten auf Besucher und machen das Mühlenmuseum auch zum „Mu(h)seum.

Öffnungszeiten: Sonntag 11 –17 Uhr ( bis Oktober). Führungen für Gruppen außerhalb der Öffnungszeiten: Heimat- und Wanderverein Venne, Tel. 05476/ 9192800 und Tel. 05476/1272. Eintritt frei. Anfahrt über B 218 oder über Vehrte bis Osnabrücker Str. 4 in 49179 Ostercappeln-Venne.

Von der Mühleninsel selbst führt der Wanderweg Diva Walk am Mühlenbach (Fließgewässer-Lehrpfad) entlang zum Knostweg. Am Bauernhofcafé vorbei, mit dem Eisenzeithaus, gelangt man zu den Hünengräbern an der Driehauser Straße.Der weitere Weg zur Schnippenburg am Driehauser Berg führt am Gasthaus Hünenburg / Pättkenburg vorbei.