Beim Bal Folk werden Kreis-, Reihen- und Paartänze zu Live-Musik getanzt. Archivfoto: Verein Venner Folkfrühling Event in der Mühlenbachhalle Die Schritte werden angesagt: Gemeinsam tanzen in Venne Von noz.de | 05.03.2023, 14:54 Uhr

Es darf getanzt werden: Der Verein Venner Folkfrühling lädt zum Bal-Folk-Abend am kommenden Samstag, 11. März, in die Mühlenbachhalle ein. Beginn ist um 20 Uhr. Was ist Bal Folk?