Hoch hinaus wollen die Fußballer des TSV Venne um Torjäger Tardeli Malungu – hier gegen die SG Ostercappeln: Der Kreisligameister TSV Venne bestreitet sein erstes Spiel der Aufstiegsrunde gegen Fürstenau. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot Noch ein Nachholspiel der SG Wimmer Die Fußballer von Kreisligameister TSV Venne starten in die Aufstiegsrunde Von Peter Hilbricht | 31.05.2022, 14:03 Uhr

Jetzt wird es ernst für die Fußballer von Kreisligameister TSV Venne. Am Mittwoch starten sie in Neuenkirchen mit dem Spiel gegen die Spvg. Fürstenau in die Aufstiegsrunde. Am Donnerstag steht in der Kreisliga noch ein Nachholspiel der SG Wimmer/Lintorf bei SuS Vehrte an.