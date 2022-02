Topstürmer Tardeli Malungu (links, hier im Kreisligaspiel gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf) traf dreimal für den TSV Venne beim 9:3-Testspielerfolg bei den SF Oesede. FOTO: Stefan Gelhot SG Wimmer überzeugt im Test Fußballer des TSV Venne feiern beim 9:3 in Oesede ein Torfestival Von Peter Hilbricht | 21.02.2022, 10:56 Uhr

Die Testspiele der Wittlager Fußball-Kreisligisten sind torreich verlaufen: Während der TSV Venne beim 9:3 in Oesede und die SG Wimmer/Lintorf mit ihrem 7:3 in Lohe Torfestivals feierten, unterlag die SG Ostercappeln/Schwagstorf mit 2:5 in Bramsche. Die Partien des TV Bohmte und des Hunteburger SV fielen aus.