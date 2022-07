Der TSV Venne – hier mit Dimitri Breinert (rechts) im Aufstiegsrundenspiel gegen den SV Rasensport – startet mit einer schweren Aufgabe im Bezirkspokal in die neue Spielzeit. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Spiel findet in Schwagstorf statt TSV Venne empfängt Voxtrup - und bittet Fans, mit dem Rad zu kommen Von Peter Hilbricht | 29.07.2022, 06:30 Uhr

Die Fußballer des TSV Venne starten in die neue Saison. Zum Auftakt hat der Neu-Bezirkligist am Sonntag ein schweres Heimspiel im Bezirkspokal gegen den klassenhöheren Landesligisten VfR Voxtrup vor sich – allerdings in Schwagstorf.