Fußball-Kreisligist Hunteburger SV – hier im Spiel gegen Venne – steht am Wochenende vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim SC Melle II. FOTO: Stefan Gelhot Kreisliga: Wittlager Derby verlegt Die Fußballer des Hunteburger SV erwartet eine hohe Hürde in Melle Von Peter Hilbricht | 24.03.2022, 16:44 Uhr

Alle drei aktiven Wittlager Clubs in der Fußball-Kreisliga spielen am Wochenende auswärts. Zum Auftakt am Freitag tritt die SG Wimmer/Lintorf beim TuS Borgloh an. Am Samstag folgt der Hunteburger SV beim SC Melle II und am Sonntag der TV Bohmte bei SuS Vehrte. Das Derby zwischen der SG Ostercappeln/Schwagstorf und dem TSV Venne ist auf den 14. April verlegt worden.