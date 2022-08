Die Kreisliga-Fußballer der SG Wimmer/Lintorf – hier mit Niclas Fricke (links) in der Vorsaison gegen den TSV Riemsloh – wollen am Wochenende die Mini-Negativserie beenden. FOTO: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Kreisliga und Kreisklasse in Wittlage Fußballer der SG Ostercappeln und der SG Wimmer peilen erste Siege an Von Peter Hilbricht | 25.08.2022, 10:23 Uhr

In den Fußball-Kreisligen visieren die SG Ostercappeln/Schwagstorf und die SG Wimmer/Lintorf in Heimspielen die ersten Saisonsiege an. In der 1. Kreisklasse kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem TV Bohmte II und Spitzenreiter SV Hesepe-Sögeln.