John Holm (links), hier in einem früheren Spiel gegen Bohmte, glänzte beim 8:0 des TSV Venne. FOTO: Stefan Gelhot Wittlager Fußball-Nachholspiele Malungu und Holm mit Sahnetag: TSV Venne fertigt SC Melle II mit 8:0 ab Von Peter Hilbricht | 19.05.2022, 13:40 Uhr

Der TSV Venne hat im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga am Dienstag beim Tabellenzweiten SC Melle einen Kantersieg gefeiert. Nach dem 0:4 beim SV Wissingen ist die Rettung für Kellerkind Hunteburger SV in weiter Ferne. In der 1. Kreisklassse kämpfen die SG Ostercappeln/Schwagstorf II und der SC Herringhausen nach den Niederlagen weiter um den Klassenerhalt.