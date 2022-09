Der TSV Venne – hier mit William Neufeld – hat in der Bezirksliga den SC Lüstringen geschlagen und gastiert am Sonntag bei Viktoria Georgsmarienhütte. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußball: TSV beeindruckt in Lüstringen Bezirksligist Venne will in Georgsmarienhütte den Abstand nach unten vergrößern Von Peter Hilbricht | 16.09.2022, 17:03 Uhr

Gut erholt von der 1:4-Pleite in Gesmold hat sich Fußball-Bezirksligist TSV Venne gezeigt und beim SC Lüstringen auch in der Höhe verdient mit 5:1 gewonnen. Am Sonntag folgt die Partie bei Viktoria Georgsmarienhütte.