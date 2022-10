Einschwören auf das Verfolgerduell: Bezirksligist TSV Venne tritt am Wochenende beim TSV Wallenhorst an. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball am Wochenende Bezirksligist TSV Venne gastiert zum Verfolgerduell in Wallenhorst Von Peter Hilbricht | 27.10.2022, 10:05 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga gastiert der TSV Venne zum Verfolgerduell beim TSV Wallenhorst. In den Kreisligen sind der TV Bohmte und die SG Ostercappeln/Schwagstorf in Heimspielen favorisiert. In der Frauen-Bezirksliga kommt es zum Topspiel zwischen dem Osnabrücker SC II und Spitzenreiter Bohmte.