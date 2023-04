Kurz vor Schluss des Bezirksligaspiels zwischen dem TSV Venne (in Rot) und Eintracht Rulle gab es eine heikle Situation vor dem Tor. Dieses Foto stammt aus dem Spiel gegen Georgsmarienhütte. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Wittlager Fußball in der Woche TSV Venne hat im Spiel gegen Eintracht Rulle in letzter Minute viel Glück Von Peter Hilbricht | 27.04.2023, 12:29 Uhr

Bezirksligist TSV Venne hat sich von Eintracht Rulle 2:2 getrennt – wie der Hunteburger SV vom TSV Wallenhorst II in der 1. Kreisklasse, der dabei ein Déjà-vu hatte. In der Kreisliga kam die SG Wimmer/Lintorf zu einem Erfolg. So liefen die Fußball-Nachholspiele in der Woche mit Wittlager Beteiligung.