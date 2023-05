Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne (in Rot, hier gegen Georgsmarienhütte) empfangen in Herringhausen den SV Bad Laer. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Wittlager Fußball in der Woche TSV Venne will gegen Bad Laer nachlegen und in der Tabelle klettern Von Peter Hilbricht | 15.05.2023, 11:57 Uhr

Bezirksligist TSV Venne empfängt am Mittwochabend den SV Bad Laer in Herringhausen. Bereits am Dienstag gastiert Kreisligist SG Wimmer/Lintorf beim Spielverein 16 in Osnabrück. Die Wittlager Fußball-Nachholspiele in der Woche.