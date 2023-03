Bezirksligist TSV Venne (in Rot) – hier im jüngsten Spiel gegen Gesmold – erwartet am Wochenende Viktoria Georgsmarienhütte. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Fußball am Wochenende Venne empfängt Georgsmarienhütte – und erinnert sich gerne ans Hinspiel Von Peter Hilbricht | 23.03.2023, 12:50 Uhr

Bezirksligist TSV Venne trägt seine kommenden Heimspiele in Herringhausen aus und erwartet am Sonntag den Tabellennachbarn Viktoria Georgsmarienhütte. In der Kreisliga empfängt der TV Bohmte den FCR Bramsche zum Topspiel. Die Wittlager Fußball-Vorschau.