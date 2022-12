Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne hoffen darauf, dass sich am Wochenende in Hunteburg gegen den SV Bad Laer wieder Jubelanlässe bieten. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Wittlager Fußball am Wochenende Venne will sich mit einem Sieg gegen Bad Laer in die Winterpause verabschieden Von Peter Hilbricht | 01.12.2022, 12:30 Uhr

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht den heimischen Fußballclubs in der Herren-Bezirksliga und den Kreisligen bevor. Dabei erwartet Bezirksligist TSV Venne in Hunteburg den SV Bad Laer. In der Frauen-Bezirksliga tritt der TV Bohmte bereits am Freitagabend in Schwefingen an.