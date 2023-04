Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Venne (in Rot) – hier gegen Georgsmarienhütte – empfangen am Mittwoch die Spielvereinigung Fürstenau in Herringhausen. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Wittlager Fußball am Mittwoch Der TSV Venne möchte gegen Fürstenau seine Remis-Serie beenden Von Peter Hilbricht | 11.04.2023, 11:35 Uhr

Zwei Fußball-Nachholspiele mit Wittlager Beteiligung steigen am Mittwoch. In der Bezirksliga empfängt der TSV Venne in Herringhausen den Mitaufsteiger Fürstenau, in der Kreisliga tritt die SG Ostercappeln/Schwagstorf bei der Reserve von BW Hollage an.