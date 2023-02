Zwei Mitglieder des mutmaßlichen Ostercappelner Clans wurden vom Landgericht Osnabrück in mehreren Anklagepunkten freigesprochen. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Keine Tierquälerei, kein Widerstand Mehrere Freisprüche für Mitglieder des mutmaßlichen Ostercappelner Clans Von Hendrik Steinkuhl | 08.02.2023, 17:26 Uhr

In einem Berufungsverfahren hat das Landgericht Osnabrück die zwei Brüder Hadi Z. und Osman Z. in mehreren Anklagepunkten freigesprochen. Am Ende des Prozesses blieb nur eine Verurteilung wegen Beleidigung übrig.