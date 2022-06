Am Montagvormittag hatte ein Großaufgebot die Suche ausgeweitet. Im Einsatz waren mehr als 200 Kräfte: der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück und Oldenburg, ein Hubschrauber, der Freiwilligen Feuerwehren aus Belm, Venne und Ostercappeln sowie der Johanniter aus Osnabrück mit zahlreichen Suchhunden.

Dann, kurz vor 14 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass er eine Frau beobachtet habe auf die Beschreibung passte. Sie sei auf der Lechtinger Straße in Vehrte, unweit der Wohnung der 46-Jährigen, zu Fuß unterwegs. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die Frau dort an. Ihr geht es nach Angaben der Polizei den Umständen entsprechend gut.

Der Ehemann hat die 46-Jährige am frühen Sonntagmorgen als vermisst gemeldet. Daraufhin leitete die Polizei die großangelegte Suche ein. An einem Feldweg im Norden Vehrtes fanden Einsatzkräfte Spuren der Frau, die ärztliche Hilfe benötigt. Auch Angehörige und Freunde beteiligten sich an der Suche.

Am Montag hatten Suchhunde Witterung aufgenommen. Durchkämmt wurden großflächig Wälder in den Bereichen Vehrte, Driehausen, Krebsburg bis zum Kronensee in Schwagstorf (Ostercappeln).