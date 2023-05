Beim Balfolk war Tanzen im Rahmen des Venner Folk Frühlings erwünscht. Foto: Detlev Kusserow up-down up-down Tanz, Musik, Markttreiben Folk Frühling Venne 2023: So lief der letzte Tag Von Detlev Kusserow | 15.05.2023, 17:30 Uhr

Auch am letzten Tag des Venner Folk Frühlings spielte das Wetter mit. Bei strahlendem Sonnenschein flanierten viele Besucher am Muttertag zwischen Walburgiskirche und der Mühleninsel. So lief der Sonntag.