Anleinen ist zwar richtig, aber man sollte aufpassen, wo der Hund gerade ist. Im konkreten Fall ist nicht bekannt, um welche Rasse es sich handelte. Symbolfoto: dpa/Christophe Gateau Hundebesitzer haut ab Über Straße gespannt: Flexileine bringt Pedelec-Fahrerin in Ostercappeln zu Fall Von Vincent Buß | 06.09.2022, 17:02 Uhr

Eine Pedelec-Fahrerin hat sich am Samstagabend in Ostercappeln verletzt. Sie stürzte über die Flexileine eines Hundes, dessen Besitzer in ein Gespräch vertieft war.