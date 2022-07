Die Jubilarin wurde am 24. Mai 1923 in Welplage geboren, wo sie auch ihre Kinder- und Jugendjahre verlebte. Gemeinsam mit Schneidermeister Heinrich Lindemann, ihrem Mann, zog sie zwei Töchter und einen Sohn auf. Heute gehören weitere drei Schwiegerkinder und fünf erwachsene Enkelkinder zur Familie. Schon vor 13 Jahren verstarb ihr Ehemann. Die Jubilarin betrieb bis zum Frühjahr 1993 in Hunteburg einen Gemischtwarenladen mit Annahmestelle für das Wittlager Kreisblatt. Seit Oktober 2009 lebt sie, wie sie uns versicherte, in der „weltbesten Oma WG“ zusammen mit Erna Kollorz, der Schwiegermutter ihrer jüngsten Tochter Elisabeth. Zu ihren Hobbys gehört ihr eigener „Zoo“, sie sammelt Elefanten, Teddys und viele anderer Plüsch-Tiere. Durch Sauna und Schwimmen, Radfahren und Yoga hält sie sich körperlich fit, sie liest täglich Bücher , singt gerne und hat immer einen witzigen Spruch parat.