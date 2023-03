Im Technikraum des Stalls war ein Feuer ausgebrochen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf up-down up-down Einsatz an der Friedrichstraße Feuer im Technikraum: Ortswehr Schwagstorf verhindert Schlimmeres Von noz.de | 02.03.2023, 13:06 Uhr

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf zu einem Einsatz auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an die Friedrichstraße gerufen worden. Was war geschehen?