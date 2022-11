Qualm drang aus dem Abwassersystem. Die Ortswehr entfernet den Gullydeckel. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Einsatz vor der Oberschule Gullydeckel als Aschenbecher: Feuerwehr Ostercappeln muss löschen Von Heinz-Jürgen Reiß | 11.11.2022, 14:10 Uhr

Am Freitagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ostercappeln zu einem Einsatz an die Bahnhofstraße oberhalb der Ludwig-Windthorst-Schule gerufen. Das Alarmstichwort um 12.48 Uhr lautete „Feuerfläche klein“. Was war geschehen?