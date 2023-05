Schlüsselübergabe und große Einweihungsparty am neuen Feuerwehrhaus Schwagstorf. Foto: Björn Raube up-down up-down Einweihungsparty mit vielen Besuchern Feuerwehr Ostercappeln-Schwagstorf zeigt Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrhaus Von Björn Raube | 14.05.2023, 11:51 Uhr

„Die Einweihung eines solchen Bauprojekts erleben viele Feuerwehrkameraden nur einmal in ihrer Laufbahn.“ – Mit diesen Worten begann Ortsbrandmeister Markus Molitor die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses an der Mühlenstraße in Ostercappeln-Schwagstorf.