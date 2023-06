Diese Gartenhütte mit Meerschweinchen-Stall stand in Flammen. Foto: Ortsfeuerwehr Schwagstorf up-down up-down Brandursache unbekannt Gartenhütte brennt in Schwagstorf: Mann rettet Meerschweinchen Von Anika Sterna | 14.06.2023, 14:59 Uhr

Eine Gartenhütte ist am frühen Mittwochmorgen in Schwagstorf (Ostercappeln) in Brand geraten. Besonders dramatisch: In der Hütte war ein Stall mit Meerschweinchen.