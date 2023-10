Gebäude stark verraucht Feuer in der Kirche Schwagstorf: Erntedank-Deko gerät in Brand Von Raphael Steffen | 02.10.2023, 18:23 Uhr Die Marienkirche in Schwagstorf war Schauplatz eines Feuers. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Feuer in Ostercappeln ausrücken: In der katholischen Kirche St. Marien in Schwagstorf hat es gebrannt.