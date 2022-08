Ein Sachschaden von circa 28.000 Euro entstand bei dem Brand auf einem Bauernhof in Venne in der Nacht. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Über 120 Feuerwehrleute im Einsatz Feuer auf Bauernhof in Venne: Löschwasser muss per Tankwagen gebracht werden Von Heinz-Jürgen Reiß und Johannes Kleigrewe | 28.08.2022, 23:49 Uhr | Update vor 1 Std.

Großeinsatz in Venne: Am Sonntagabend geriet gegen 23 Uhr ein Gebäude auf einem Bauernhof in Brand. Vor allem wegen der schwierigen Wasserversorgung waren Einsatzkräfte aus acht Ortsfeuerwehren im Einsatz.