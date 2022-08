Foto: Heinz-Jürgen Reiß Alarm am späten Sonntagabend Feuer auf Bauernhof in Venne: Lagerhalle in Vollbrand Von Heinz-Jürgen Reiß | 28.08.2022, 23:49 Uhr | Update vor 27 Min.

In Venne ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Gebäude auf einem Bauernhof in Brand geraten.