Raum für Gottesdienst gesucht So geht es nach dem Feuer in der Kirche Schwagstorf weiter Von Jana Derksen | 04.10.2023, 15:46 Uhr Ruß und Spuren vom Feuer rund um den Altar sind in der Kirche St. Marien in Schwagstorf sichtbar. Foto: kath. Kirchengemeinde Schwagstorf up-down up-down

Nach dem Brand in der katholischen Kirche St. Marien in Ostercappeln-Schwagstorf ist die Kirche vorerst geschlossen. Die Erntedank-Deko und Strohballen haben am Montagnachmittag gebrannt.