Der Audi kam aus Richtung Bramsche. Der Fahrer blieb unverletzt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Kollision am Donnerstagnachmittag Zweimal Totalschaden: Schon wieder ein Unfall am Lutterdamm Venne Von Heinz-Jürgen Reiß | 29.12.2022, 16:40 Uhr

An der Kreuzung Lutterdamm/Alter Damm/Vördener Straße in Venne hat sich am Donnerstag Nachmittag erneut ein Unfall ereignet. Die vierte Kollision innerhalb weniger Wochen.