Die Mühlenstraße in Schwagstorf. Morgens und mittags kann es eng werden, wenn Krippen-, Kita- und Grundschulkinder gebracht und geholt werden. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Krippe, Kita und Schule Viele Elterntaxis auf der Mühlenstraße: Das schlägt nun der Ortsrat Schwagstorf vor Von Rainer Westendorf | 20.09.2022, 17:05 Uhr

Die Verkehrssituation auf der Mühlenstraße in Ostercappeln-Schwagstorf soll entschärft werden. Ist ein zeitlich befristetes absolutes Halteverbot sinnvoll oder ist eine zeitweise Sperrung für Autos und Lkw besser? Darüber beriet der Ortsrat in seiner Sitzung am Montagabend.