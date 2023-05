Der TSV Venne (rote Trikots) bestritt sein Heimspiel gegen Bad Laer erneut auf dem Sportplatz in Herringhausen. Archivfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down So liefen die Spiele während der Woche Torchancen ausgelassen: Wittlager Fußballer holen nur einen Punkt Von Peter Hilbricht | 18.05.2023, 12:45 Uhr

Nur einen Punkt holten die Wittlager Fußballteams am Mittwochabend. Trotz Überlegenheit kam TSV Venne in Bezirksliga nur zu einem torlosen Remis. Niederlagen kassierten die SG Wimmer/Lintorf sowohl mit der Ersten in der Kreisliga als auch die Reserve in der 1. Kreisklasse.