Drohnen bieten steigende technologische Möglichkeiten und erweitern demgemäß stetig ihre Einsatzgebiete. Symbolfoto: Pia Bayer up-down up-down Einsatz am 16. März Drohnenflüge über Venne geplant: Das ist der Grund Von Sara Streiter | 10.03.2023, 12:04 Uhr

Drohne im Einsatz: In Venne wird sich voraussichtlich am nächsten Donnerstag, 16. März 2023, ein unbemanntes Flugobjekt in der Luft bewegen.