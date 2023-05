Im Museum Schnippenburg werden Funde gezeigt, die aus dem (nahen) Krebsburger Wald stammen. Foto: Helge Holz up-down up-down Was es mit Minifon und Minox auf sich hat Drei Museen laden in Schwagstorf zur monatlichen Zeitreise ein Von Karin Kemper | 03.05.2023, 08:15 Uhr

Am Sonntag, 7. Mai 2023, findet der nächste monatliche Museumstag in Schwagstorf statt. Heimatmuseum, Museum Schnippenburg und Technikmuseum, alle drei an der Mühlenstraße gelegen, sind dann geöffnet. Dort erfahren Besucher unter anderem, welche technischen Geräte in der Nachkriegszeit zur Spionage verwendet wurden.